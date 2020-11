Infortuni, positività e le condizioni di Benzema. Zidane lotta contro l’emergenza: le ultime in casa Real

Archiviata la vittoria casalinga contro il Torino per 4 a 2, ottenuta con una clamorosa rimonta, l’Inter si prepara per la sfida di Champions League. Mercoledì arriverà a San Siro il Real Madrid e per i nerazzurri potrebbe essere una gara decisiva per il cammino nella competizione europea. Il club madrileno deve fare i conti con i vari indisponibili e per Zidane sono ore di attesa.

Oltre agli infortunati Sergio Ramos, Fede Valverde e Odriozola, il tecnico francese sta valutando in queste ore la condizione fisica di alcuni protagonisti. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, su tutti c’è preoccupazione per Benzema, che ha saltato la trasferta di Villareal per un problema fisico e ha lavorato ancora a parte: è corsa contro il tempo per il bomber, sempre più indispensabile per questa squadra. Chi sicuramente non ci sarà, invece, è Luka Jovic, risultato positivo al Covid-19 al ritorno dal ritiro con la Serbia. Una vera emergenza quindi per Zidane, che ha conquistato 4 punti in tre gare di Champions.

