Inter, per Sensi obiettivo Sassuolo. Conte lo aspetta e ha le idee chiare per il centrocampo: il punto

L’Inter continua ad aspettare il vero Stefano Sensi. Il centrocampista azzurro non è andato nemmeno in panchina ieri contro il Torino e sta recuperando dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da giochi ormai da settimane. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’obbiettivo dello staff nerazzurro è quello di riaverlo a disposizione sabato per la gara contro il Sassuolo.

Antonio Conte punta e crede ancora in lui, perché un Sensi al 100% della forma è un’arma in più. A centrocampo il tecnico leccese aspetta un cambio di marcia e il recupero del suo numero 12 potrebbe essere la ricetta giusta. Nel frattempo a gennaio Marotta si guarderà intorno sul mercato per regalare al suo tecnico un colpo in mediana. Molto dipenderà dal futuro di Eriksen, ad oggi sempre più lontano dalla Pientina, e da quello di Nainggolan: entrambi, infatti, sono fuori dal progetto tecnico di Conte.

