Inter-Real Madrid, Marotta (Amazon): “Rinnovo Lautaro? A giorni l’annuncio”

Le parole del dirigente

"Abbiamo un palmarés da difendere. Giochiamo contro una squadra come il Real che è una delle squadre più forti al mondo e ne siamo onorati, ma vogliamo fare bene. Dzeko? Lui è un ottimo calciatore, ma non mi aspetto che un singolo faccia la differenza, la prestazione di stasera dipenderà dalla squadra. E in tal senso sono molto ottimista. Il rinnovo di Lautaro? Dobbiamo gratificare il percorso dei nostri giocatori. Lui è arrivato molto giovane, è cresciuto molto ed è giusto riconoscergli un contratto adeguato. E lo faremo anche con altri giocatori del gruppo, non solo con lui. A giorni faremo l'annuncio".