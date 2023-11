Inter, che ritmo in Serie A: miglior partenza dai tempi del Triplete

L’Inter di Inzaghi si è resta protagonista di un avvio di stagione scintillante, con 28 punti totalizzati sui 33 a disposizione. Una partenza sprint, che tutto l’ambiente si augurava, per riscattare il deludente avvio della scorsa stagione, che, di fatto, ha quasi subito tagliato fuori i nerazzurri nella corsa Scudetto.

Ora, invece, non solo i nerazzurri sono pienamente coinvolti nella lotta al titolo, ma sono anche in testa alla classifica, con un andamento da record nelle prime 11 giornate. Nell’era dei 3 punti, infatti, solo altre 3 squadre avevano fatto come o meglio dell’Inter. Nemmeno Conte nell’anno dello Scudetto si avvicinò a questi numeri: 4 punti in meno.

In casa interista una partenza così non si vedeva da 14 anni: dall’Inter del Triplete con Mourinho in panchina, che totalizzò lo stesso numero di punti nelle prime 11 giornate, anche se con una prima parte di Champions League più accidentata.