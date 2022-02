Inter-Roma, Bastoni esce per infortunio: trauma distorsivo alla caviglia

Il difensore è stato immediatamente sostituito da de Vrij

Prima del fischio d'inizio di Inter-Roma, la notizia della squalifica per due giornate: dopo quaranta minuti di Inter-Roma, l'infortunio che potrebbe tenerlo fuori dal campo per qualcosa di più rispetto alle due giornate. La partita di Alessandro Bastoni, questa sera, è stata piuttosto sfortunata: quaranta minuti di buona amministrazione, solito lavoro difensivo nella retroguardia nerazzurra, con la consapevolezza di non dover scendere in campo sabato prossimo contro il Napoli. Poi, l'infortunio: contrasto aereo con Zaniolo, ricaduta a terra e brutto appoggio della caviglia in fase di atterraggio.