Inter-Roma, cori e striscione da brividi per Mourinho: “Bentornato a casa”

Lo Special One ritrova l'Inter a San Siro oltre 4000 giorni dopo

Il boato di San Siro ha ampiamente sovrastato l'inno della Serie A, e va bene così. La causa è, ovviamente, una forza maggiore: il ritorno di José Mourinho a Milano da avversario dell'Inter, un trinomio (quello Mourinho-San Siro-Inter) che non si ricomponeva da oltre 4.000 giorni per un'accoglienza annunciata, scontata, e che non poteva essere diversa. José Mourinho è la storia dell'Inter, e i tifosi dell'Inter - questa sera - non se ne sono certo dimenticati.