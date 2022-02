Inter-Roma, le formazioni UFFICIALI dei quarti di Coppa Italia

Le scelte dei due tecnici

L'Inter è chiamata ad un pronto riscatto dopo l'immeritata e casuale sconfitta subita contro il Milan in campionato. Davanti però, nei quarti di finale di Coppa Italia, si trova di fronte un avversario tutt'altro che semplice, la Roma del grande ex José Mourinho. Ecco le formazioni ufficiali mandate in campo dal primo minuto dai due tecnici: