LIVE – Segui Inter-Roma in diretta su Passione Inter

Segui in tempo reale la cronaca del match della 36esima giornata di Serie A di San Siro

Una partita che ai fini della classifica non conta più nulla per l'Inter di Antonio Conte, quella di stasera a San Siro contro la Roma dalle 20.45. La formazione nerazzurra, però, nonostante lo scudetto conquistato aritmeticamente la scorsa settimana non ha alcuna intenzione di tirare il freno a mano Anzi, come ribadito dal tecnico leccese nella conferenza stampa di ieri, adesso l'obiettivo è quello di centrare altri record collettivi come la miglior difesa e il miglior attacco del campionato. Su Passione Inter dalle 20.45 potrai seguire la cronaca testuale in diretta di Inter-Roma.