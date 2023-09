Siamo dentro il primo vero tour de force per l’Inter di Inzaghi che prepara la sfida contro il Sassuolo nella sesta giornata di un campionato di Serie A che vede la formazione nerazzurra capolista a punteggio pieno con numeri fino ad ora impressionanti. Ne parla lo stesso allenatore nell’intervista a Inter TV alla vigilia della gara. Ecco le sue dichiarazioni.

FORMA FISICA – “Diciamo che è la quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che vengono dalle Nazionali, che hanno avuto tantissimi viaggi e trasferimenti però ho la fortuna di avere una rosa competitiva e chiaramente manca l’ultimo allenamento e poi deciderò come ho sempre fatto”.

SASSUOLO – “Vengono da un’ottima partita vinta con la Juventus, hanno un ottimo allenatore che conosco che dà una grande organizzazione alla squadra e quindi dovremo essere bravi, determinati a fare una partita importante”.

MIGLIOR ATTACCO – “Creiamo tanto, questo è un dato di fatto da tantissimo tempo, anche nella scorsa stagione. Chiaramente stiamo lavorando tanto non solo con gli attaccanti ma con tutti i giocatori che abbiamo ad essere ancora più determinati quando arriviamo in zona gol”.

IDENTITÀ DI GIOCO – “Sappiamo che abbiamo cambiato parecchio in estate, l’ho già detto che è stato molto importante il lavoro di quelli che erano già qua all’Inter a far capire ai nuovi di come approcciarsi al mondo Inter. Vedo grandissima disponibilità, è dal 13 luglio che sia i vecchi che i nuovi stanno lavorando molto bene con grande determinazione”.

MIGLIOR DIFESA IN EUROPA – “I dati sono importanti, chiaramente tutta la squadra sta lavorando molto bene e quando si parla di fase offensiva e fase difensiva dobbiamo pensare all’intera squadra. Per quanto riguarda la fase difensiva non ci sono solo i difensori, tutta la squadra sta lavorando nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare a crescere sia in fase offensiva e difensiva con gli allenamenti mettendo grandissima motivazione”.