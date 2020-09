Inter, senti Palladino: “Conte farà di tutto per vincere, lo conosco bene. Salcedo? Prevedo un grande futuro”

La nuova stagione è alle porte e l’Inter vuole iniziare nel migliore dei modi. In attesa delle novità dal mercato, gli uomini di Antonio Conte si allenano a testa bassa in vista del nuovo campionato. A parlare della stagione che sarà ci ha pensato Raffaele Palladino, ex calciatore raggiunto dai microfoni di calciomercato24.com.

Queste le sue parole: “Sarà una bella sfida Scudetto tra Inter e Juventus. Conosco bene Conte, il suo spirito di rivalsa verrà fuori. Lo scorso anno è rimasto contento a metà, perché lui ha sempre l’obiettivo di vincere. A metà anno le cose andavano bene, poi con il Covid è cambiato tutto. Conte vorrà fare di tutto per vincere e l’Inter è sicuramente la prima rivale della Juventus. Giovani più interessanti? Io dico Salcedo dell’Inter, è molto giovane e può avere un grande futuro. Tutto dipenderà se l’Inter lo manderà a giocare in prestito in qualche club”.

