Inter-Shakhtar, i quotidiani bocciano Lukaku: decisivo il fuorigioco sul colpo di testa di Sanchez?

L’Inter, nella decisiva sfida di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, non è riuscita ad andare oltre il pareggio a reti bianche, compromettendo definitivamente la sua situazione nel proprio girone di Champions League. Nemmeno Romelu Lukaku, vero e proprio trascinatore dei nerazzurri, è riuscito a indirizzare l’esito della gara: i quotidiani sportivi odierni, dunque, non possono che bocciare la prestazione del belga.

In particolare, per l’ex attaccante dell’Inter arrivano due 5 ed un 5.5, rispettivamente da La Gazzetta dello Sport, Tuttosport ed il Corriere dello Sport. Partendo dalla Rosea, la critica punta il suo ruolo in campo, privo di responsabilità contro gli ucraini: “Fa l’assistente, ma da lui ci si sarebbe aspettato il ruolo di titolare della cattedra.

Prova a firmare anche questa serata, ma sul colpo di testa si esalta Trubin“.

Tuttosport addolcisce un po’ il giudizio: “Un primo tempo nelle vesti di uomo assist. Nella ripresa Trubin gli nega il gol con un intervento sensazionale, nell’acuto migliore della sua notte. Nel finale “para” il colpo di testa a botta sicura di Sanchez“. Il Corriere dello Sport, invece, gli dà un 5.5: “Nel secondo tempo esce la sua statura e con un colpo di testa va vicino al gol. Al momento buono però toglie all’Inter il gol qualificazione: sul colpo di testa di Sanchez respinge come fosse Stepanenko, per di più in fuorigioco“.

