Rummenigge: “Alaba? Magari resta con noi. Inter, per lo Scudetto è la volta buona”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco ed ex giocatore dell’Inter, è stato protagonista di un’intervista a Tuttosport. Il dirigente dei bavaresi ha toccato svariati punti, tra cui la probabile partenza di Alaba – che interessa alla Juventus – e la possibilità di raggiungere lo Scudetto da parte dell’Inter.

Ecco, dunque, le parole di Rummenigge: “Alaba? Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. È normale, in questa situazione, che i top club europei pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione sul futuro: magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e decide di restare al Bayern. Vedremo“. Poi, prosegue, sull’eliminazione in Champions League dei nerazzurri: “L’Inter non vince lo Scudetto da tempo, magari sarà la volta buona“.

