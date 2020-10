GdS – Inter, per Skriniar sono 21 giorni di positività. Il Real Madrid è molto lontano: le ultime

Non è un periodo fortunato per l’Inter dal punto di vista delle assenze. Oltre ai calciatori infortunati, ultimo dei quali è Lukaku che ieri ha riportato un risentimento muscolare, i nerazzurri sono stati colpiti in queste settimane dal Covid-19, che ha costretto al forfait alcuni protagonisti. Uno di questi è Milan Skriniar, che da poco è ritornato in Italia ma che è risultato ancora positivo al virus.

Sono passati ben 21 giorni dalla sua positività e Conte attende il suo rientro in gruppo quanto prima. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, la sua presenza in Champions League è decisamente improbabile, considerate le direttive del protocollo sanitaria per gli atleti di sport agonistici. Oltre alla gara di sabato contro il Parma, quindi, l’Inter dovrà fare a meno dello slovacco anche contro il Real Madrid.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<