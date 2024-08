FOTO – Come sarà la terza maglia dell’Inter 2024/25

Arrivano le anticipazioni sul design della terza maglia dell’Inter per la stagione 2024/25, dopo che sono già state ufficializzate le divise home e away. Come risaputo da qualche settimana, il colore principale sarà il giallo. Questa l’immagine svelata in anteprima da Footy Headlines:

La divisa ricorda molto quella che l’Inter indossò nella stagione 1996-97 tanto per i colori, quanto per il design e soprattutto le strisce sui lati, che sono state rivisitate in chiave moderna. Questo il confronto tra la maglia di 28 anni fa e quella di oggi: