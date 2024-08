Cessione Satriano, polemica FEROCE tra i tifosi dell’Inter

La cessione di Martin Satriano al Lens in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo a determinate condizioni) è molto vicina alla definizione. Si tratta di un’uscita ampiamente programmata in casa Inter, visto il sovraffollamento dell’attacco e il fatto che la punta non rientri nei progetti tecnici di Simone Inzaghi per la nuova stagione. Tuttavia, le modalità della cessione dell’uruguaiano e la scelta dello stesso giocatore hanno acceso feroci polemiche fra i tifosi nerazzurri.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, solo qualche settimana fa avevano trovato un accordo totale con il Brest per la cessione di Satriano a titolo definitivo che avrebbe portato a un incasso immediato di 6 milioni di euro. Tutto saltato per volontà dello stesso giocatore, che ha deciso di non ritornare nel club in cui ha giocato nell’ultima stagione da titolare (centrando anche la qualificazione in Champions League), bensì di aspettare destinazioni più gradite.

Nelle ultime ore si era parlato del Marsiglia, ma era emersa la sacrosanta volontà da parte dell’Inter di accettare solo una formula a titolo definitivo e un’offerta pari a quella avanzata dal Brest. Da quello che filtra, però, l’epilogo sarà differente e l’Inter non incasserà nulla – almeno nell’immediato – dalla sua cessione, mantenendo la speranza di ricavare qualcosa fra un anno in caso di riscatto.

I tifosi dell’Inter, inoltre, sono molto indispettiti dall’atteggiamento del giocatore. Sembra inspiegabile aver rifiutato una squadra che giocherà la Champions League, in un ambiente peraltro già conosciuto, per sposare la causa di un club della stessa nazione – sempre la Francia – che forse disputerà la Conference League, qualora superasse il turno preliminare contro il Panathinaikos.

Si pensava ad un approdo nella Liga, ma a quanto pare Satriano rimarrà in Ligue 1. C’è da dire, per correttezza, che se il Brest è stato protagonista di un exploit, il Lens è un club più solido in quanto a valorizzazione di calciatori giovani e capacità di rivenderli a club di più alto livello, realizzando corpose plusvalenze.