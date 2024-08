L’Inter potrebbe piazzare un’operazione in uscita e liberarsi di un attaccante fuori dai progetti tecnici di Simone Inzaghi. Si tratta di Martin Satriano, attaccante classe 2001 che nella stagione passata ha disputato una buona stagione al Brest, centrando la storica qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riporta Matteo Moretto, l’uruguaiano potrebbe rimanere in Francia: è vicinissimo il suo trasferimento al Lens. Fabrizio Romano conferma che l’accordo è stato raggiunto fra Inter e Lens con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Niente cessione a titolo definitivo con incasso immediato, dunque, come sarebbe accaduto con il Brest se Satriano non avesse rifiutato la destinazione.