Inter-Torino, Dumfries delude ancora: Denzel, che ti sta succedendo?

Dopo la pessima prestazione di mercoledì contro il Bayern Monaco, altra prova molto deludente di Denzel Dumfries in Inter-Torino. L'esterno nerazzurro non è riuscito a fornire alla squadra nessun tipo di apporto nemmeno con le sue armi migliori, ovvero corsa e strapotere fisico. Rispetto al match contro il Bayern, dove Alphonso Davies e Sané hanno rappresentato una minaccia continua dalle sue parti, quantomeno ieri sera Vojvoda non è stato un pericolo costante. Però, la totale assenza anche in fase offensiva di Dumfries toglie un'arma importante all'Inter tutta, che di certo non sta vivendo il suo periodo migliore anche in termini di qualità del gioco.