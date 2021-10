Inter-Udinese, le PAGELLE: Doppiamente Tucu, Perisic c’è così come la difesa

I voti in tempo reale dei protagonisti di Inter-Udinese

Alessio Murgida

PREMI F5 PER AGGIORNARE

HANDANOVIC 6,5 - Blocca un tiro di Stryger-Larsen velenoso. Poi è perfetto su Deulofeu. Oggi bene Handa.

SKRINIAR 7 - Solido dietro, sembra essere tornata la mentalità e l'equilibrio che cercava Inzaghi. Ringraziare anche il muro slovacco.

RANOCCHIA 7 - L'uomo spogliatoio ha dimostrato un'altra volta che quando è chiamato in causa, è una certezza. Anche oggi, partita sontuosa. Va anche vicino al gol.

BASTONI 7 - Prestazione importante sotto il piano della proposta. Si possono contare almeno tre lanci di livello da parte del centrale nerazzurro.

DUMFRIES 6 - C'è bisogno ancora di tempo per vederlo al 100%, spesso è ancora impreciso. Si salva con un ottimo assist per il secondo gol di Correa.

BARELLA 7 - Non doveva scendere in campo, e invece è il giocatore protagonista del primo tempo: almeno 5-6 tiri verso lo specchia della porta nei primi 45'. Splendida la palla per Dumfries sul raddoppio Inter. (dall'80 SENSI S.V.)

BROZOVIC 7 - Ottima partita di Brozo che è sempre bravo a mantenere gli equilibri. Nel primo tempo è fondamentale nel tenere la squadra alta.

CALHANOGLU 6,5 - Bravo nei recuperi in difesa, ma anche in attacco riesce a essere pericoloso (dal 70' VIDAL 6,5 - Come entra lui in partita, non lo fa nessuno. Subito prova a incidere)

PERISIC 7 - Ivan ha trovato continuità. Non brilla come nelle scorse partite ma è fondamentale in quest'Inter. Il pubblico di San Siro si alza in piedi ad applaudire. (dall'80' DIMARCO S.V.)

DZEKO 6,5 - Per la prima volta in campionato, Big Edin resta a secco tra le mura amiche. Anche senza gol, aiuta l'Inter nella manovra. (dall'80' LAUTARO S.V.)

CORREA 8 - Cancelliamo i primi 60 minuti. Da lì il Tucu si sveglia dall'ora sonnolente e la decide con una doppietta fulminante. E i gol non sono banali, anzi. Sono due gioielli. (dal 70' SANCHEZ 6,5 - Tanta, tanta voglia da parte di Alexis. Bene così, l'Inter ha bisogno del migliore Sanchez.)