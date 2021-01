INTERISTI ON THE ROAD – Dimarco non si ferma più, Nainggolan assente. Per Joao Mario primo trofeo

Joao Mario, Candreva, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità, giocatori ai quali si aggiunge anche Radja Nainggolan, passato al Cagliari nella finestra invernale. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

DIMARCO – La copertina non può che essere tutta sua. L’esterno mancino dell’Hellas Verona si conferma anche contro il Napoli e mette a segno la sua terza rete stagionale, a dimostrazione del suo grande stato di forma. L’errore dopo soli 8 secondi che porta il gol di Lozano non lo abbatte, ma anzi gli dà ancora più spinta per i restanti 90′. Ivan Juric in estate ha spinto tanto per riaverlo a disposizione, e Dimarco non sta tradendo.

CANDREVA – Altra buona prova per Antonio Candreva nell’importante vittoria della sua Sampdoria in casa di un Parma sempre più in difficoltà. L’esterno blucerchiato gioca 82′ di sostanza ed è sempre uno dei più pericolosi con i continui cross in area avversaria.

NAINGGOLAN – Momento tremendamente negativo per il Cagliari di Radja Nainggolan. Il belga da quando è tornato in Sardegna non è riuscito a dare la scossa che ci si attendeva ed anche in casa del Genoa la squadra di Eusebio Di Francesco esce con zero punti. La vittoria in campionato ormai manca dal 7 novembre, e la classifica non sorride.

AGOUME’ – Ordinato, continuo, attento. Lucien Agoumé sta finalmente trovando continuità nello Spezia di Vincenzo Italiano. La prova dei liguri all’Olimpico di Roma (per la seconda volta in tre giorni) è decisamente positiva nonostante la sconfitta arrivata nel finale. Il gioiellino classe 2002 è finalmente una pedina importante.

ESPOSITO – Subito titolare Sebastiano Esposito con la maglia del Venezia. Alla seconda presenza con la maglia neroarancio l’attaccante di proprietà dell’Inter parte dall’inizio insieme a Francesco Forte, autore della rete decisiva per la vittoria contro il Cittadella. Il mister Zanetti ci crede molta, ora tocca a Seba.

DALBERT – Solo tre minuti in campo per Dalbert nella sconfitta interna del suo Rennes contro il Lille.