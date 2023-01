Inzaghi asso di coppe: quarta Supercoppa della sua carriera

Se c'è da vincere una finale, non c'è uomo migliore di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è un maestro delle gare secche con un trofeo in palio, divenute vero e proprio marchio di fabbrica della sua carriera da allenatore.

In particolare, si tratta della quarta Supercoppa Italiana nella sua bacheca, come lui nella storia solamente altri due allenatori: Marcello Lippi e Fabio Capello. Si tratta, poi, della sesta finale vinta dal tecnico nerazzurro su sette disputate, un ruolino di marcia invidiabile per un allenatore divenuto un vero e proprio specialista delle finali in gara secca. Una bella rivincita personale anche nei confronti di chi lo aveva criticato per le prestazioni deludenti di inizio stagione.