Inzaghi si porta avanti: Inter-Lipsia, scelta la coppia d’attacco

L‘Inter oggi riprende il suo cammino dopo la terza sosta nazionali ed è attesa già da un doppio impegno ravvicinato: il Verona oggi in Serie A, il Lipsia fra tre giorni in Champions League a San Siro. Coerentemente con quanto fatto finora, Simone Inzaghi continuerà a ruotare scientificamente la rosa in modo da preservare le energie di tutti gli effettivi e provare ad essere competitivi in tutti i tornei.

Un esempio è rinvenibile nella coppia d’attacco, che dovrebbe essere diversa fra le due partite. Al Bentegodi, infatti, si va verso il tandem inedito Thuram-Correa, scelto anche tenendo conto delle fatiche vissute da alcuni giocatori con le rispettive nazionali, fra cui Lautaro Martinez e Mehdi Taremi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, a meno di sorprese l’argentino e l’iraniano dovrebbero partire da titolari martedì contro il Lipsia, analogamente a quanto successo nella sfida interna con l’Arsenal dello scorso turno di Champions. Oggi a Verona partiranno dalla panchina, anche perché sono tornati ad Appiano Gentile solo giovedì pomeriggio, reduci da viaggi intercontinentali dovuti alle partite di Argentina e Iran.