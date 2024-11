Le probabili formazioni di Verona-Inter: ansia per Calhanoglu

Dopo la pausa di due settimane dedicata agli impegni delle Nazionali, l’Inter tornerà in campo in Serie A in trasferta contro il Verona. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, dovrà fare i conti con le condizioni dei calciatori reduci dalle sfide giocate con le rispettive selezioni.

Ancora diversi dubbi di formazione, dunque, per Simone Inzaghi, a partire da Hakan Calhanoglu che con la Nazionale Turca ha riportato un nuovo fastidio all’adduttore. Ballottaggio apertissimo anche in difesa tra Pavard e Bisseck e sulla corsia di destra come sempre tra Darmian e Dumfries. In corsa per una maglia da titolare Taremi, la cui presenza dipenderà soprattutto dalle condizioni di Lautaro Martinez.

Queste le probabili formazioni di Verona-Inter: