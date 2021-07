VIDEO – Inter news – Parla Camaño, le novità su Joao Mario e Belgio-Italia

Alle 19.30, come ogni sera, torna l’appuntamento in diretta sui canali social di Passione Inter: molti i temi sul tavolo. A partire delle parole di Camaño sul futuro di Lautaro Martinez, fino alle novità sulla cessione di Joao Mario e...

Alle 19.30, come ogni sera, torna l'appuntamento in diretta sui canali social di Passione Inter: molti i temi sul tavolo. A partire delle parole di Camaño sul futuro di LautaroMartinez, fino alle novità sulla cessione di Joao Mario e ovviamente l'attesa dei quarti di finale tra Belgio e Italia. Noi saremo qui per commentare questo e molto altro: seguici e commenta insieme a noi!