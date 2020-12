Juric verso Verona-Inter: “Devo pensare anche a Dimarco. Kalinic? Difficile ci sia”

L’Inter affronterà domenica lo Spezia, ma dopo pochi giorni dovrà partire alla volta di Verona per giocare un ulteriore turno infrasettimanale, in casa dell’Hellas di Ivan Juric. L’allenatore degli scaligeri, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, ha risposto ad alcune domande anche in vista della grande gara contro l’Inter.

Ecco, dunque, le parole del tecnico degli scaligeri: “Kalinic recupererà per l’Inter? Mi sembra di no. Lazovic sulla trequarti? Potrebbe essere un’opzione. Devo pensare anche a Dimarco, se riesce a fare tutte queste partite, perché c’è anche l’Inter. Le mie scelte si basano anche su questo per la partita di domani. Ci sto ancora pensando, prenderemo una decisione oggi“.

