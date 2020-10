Lautaro bomber di coppa, che numeri nella passata stagione. Si riparte dal Borussia, l’obiettivo…

Lo scorso anno a Lautaro Martinez bastarono meno di tre minuti per siglare il suo primo gol in Champions League, nella partita giocata contro il Barcellona al Camp Nou. Lo ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come quella fosse solamente la seconda presenza del Toro nella massima competizione continentale: nelle successive quattro gare l’argentino non sbagliò un colpo, ma non riuscì ad evitare l’eliminazione nella fase a gironi.

Questa volta, però, l’epilogo dovrà essere diverso perché nella prossima primavera l’Inter conta di trovarsi ancora nell’Europa che conta. Per farlo bisognerà partire al meglio, già dalla gara in programma domani sera contro il Borussia Mönchengladbach, in cui servirà il miglior Lautaro Martinez per non sbagliare.

Senza dubbio servirà un po’ di cinismo in più rispetto al derby con il Milan, in cui l’Inter ha creato una mole importante di occasioni, peccando però al momento decisivo.

