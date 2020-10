CdS – Barella e Vidal gli imprescindibili, ballottaggio Sensi-Nainggolan: le ultime sulla mediana

I problemi mostrati dall’Inter nelle ultime settimane non riguardano solamente la retroguardia in sé, giacché è l’intera fase difensiva che ha evidenziato alcuni limiti. La strada imboccata, però, è quella di avere due esterni molto offensivi come Hakimi e Perisic, per questo motivo dovrà essere la mediana ad equilibrare la squadra. Per questo motivo sono imprescindibili due uomini come Arturo Vidal e Nicolò Barella, mentre è da individuare il terzo componente del reparto.

Secondo il Corriere dello Sport, in vista del Borussia Mönchengladbach l’opzione Sensi pare in vantaggio nell’ottica di dare un maggiore qualità al reparto: a maggior ragione se si considera che Christian Eriksen e Marcelo Brozovic hanno avuto le loro chance e le hanno sprecate. Ma resta in piedi anche l’ipotesi Radja Nainggolan, che sulla carta dovrebbe essere al tempo stesso tecnico e fisico.

