GdS – I blocchi di partenza della Champions, l’Inter davanti alla Juventus. Sul passaggio del girone…

L’Inter scenderà in campo domani sera contro il Borussia Mönchengladbach, ma la nuova edizione della Champions League, in cui la formazione nerazzurra sarà chiamata a migliorare il risultato delle ultime annate superando la prima fase, parte quest’oggi. La Gazzetta dello Sport ha stilato una lista delle possibili pretendenti al successo finale ed al passaggio del girone.

Se il favorito per la vittoria finale è ancora una volta il Bayern Monaco campione in carica e se dopo tanti anni Real Madrid e Barcellona appaiono leggermente indietro nelle gerarchie, la formazione di Antonio Conte è considerata fra le possibili outsider, inserita nella lista delle pretendenti al successo grazie ai rinforzi arrivati in estate (Hakimi su tutti). Nei blocchi di partenza del quotidiano rosa, l’Inter è considerata più avanti rispetto alla Juventus, reduce da eliminazioni cocenti.

Agli uomini di Antonio Conte è assegnato poi un sessanta percento di possibilità per il passaggio di un girone che i preannuncia ostico, poco meno della quotazione del favorito Real Madrid.

