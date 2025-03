Lautaro chiude il CASO: “Accusato di cose non vere”

Protagonista nel secondo tempo di Feyenoord-Inter, con una splendida rete che ha regalato il doppio vantaggio ai nerazzurri, Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Prime Video, nel post partita degli ottavi di Champions League.

Tra i vari temi, il capitano interista ha commentato anche quello riguardante l’indagine contro di lui, per quanto accaduto nel post-partita di Juventus-Inter, dando una risposta molto chiara.

Queste le sue parole:

MIGLIOR MARCATORE IN CHAMPIONS – “Miglior marcatore Inter in Champions? Orgoglio è la prima parola che mi viene in mente, perché non avrei mai immaginato di arrivare a questo traguardo. Sono grato all’Inter, ai tifosi e ai miei compagni, perché senza di loro questi traguardi non sarebbero mai arrivati. Vorrei ringraziare la mia famiglia, perché loro sono sempre dentro i momenti brutti e quando ci sono questi momenti belli è merito di tutti loro”.

PRESTAZIONE – “Si parla tanto dell’Inter, però noi siamo in campo ogni 2 giorni da 8 mesi. Ci sono tanti che sono stati anche in Nazionale. Sono tantissime partite, ma noi scendiamo per dare sempre il massimo con questa maglia. Oggi, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, in un ruolo nel quale siamo in emergenza da un mese, Bastoni si meritava un premio per il sacrificio che ha fatto. Vanno fatti i complimenti a lui e a tutta la squadra”.

CASO JUVE-INTER – “Caso post Juve-Inter? Io rispetto tutti, ma questo tema l’ho già lasciato alle spalle perché ho chiarito tutto. Mi hanno accusato di una cosa che non era così, sono contento perché dimostro in campo la persona che sono e quello che mi hanno insegnato da piccolo”.