Stop Lautaro: il messaggio sui social dopo l’infortunio

Dopo 42 giorni di assenza per l’infortunio rimediato contro il Bodø Glimt e il rientro in campo con doppietta contro la Roma, il capitano Lautaro Martinez è costretto a fermarsi di nuovo per un risentimento muscolare.

Il numero 10 nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Como nella quale sarà costretto ad assentarsi, ha pubblicato un messaggio significativo sui propri canali social: “Y de nuevo, a poner huevos“, si legge sulle storie instagram

Letteralmente, l’espressione si traduce come “E di nuovo, a mettere uova”, ma in realtà è un modo di dire colloquiale e molto più profondo. In Argentina, “poner huevos” non ha nulla a che vedere con il significato letterale: è un modo per dire mettere grinta, coraggio, carattere e determinazione, soprattutto nei momenti difficili. È un’espressione usata spesso nello sport per indicare la necessità di stringere i denti, reagire e dare tutto nonostante le avversità. In gergo vuol dire “Tirare fuori gli attributi“.

Un messaggio che richiama tutta la carica e la grinta del Toro, ma che allo stesso tempo lascia intravedere anche l’amarezza del leader. La consapevolezza di dover restare ai margini proprio in una fase decisiva, non solo del campionato.

Più volte Lautaro ha dimostrato di mettere la squadra davanti a tutto, forzando anche i tempi quando possibile pur di dare un contributo ed esserci. Ora a Chivu e non resta che attenderlo di nuovo con la sfida del 26 aprile a Torino fissata come obiettivo per il rientro in campo.



