GdS – Rinnovo di contratto in arrivo per Lautaro: le cifre e i dettagli

L’Inter vuole fare affidamento su Lautaro Martinez per il suo futuro immediato. L’attaccante argentino è esploso con l’arrivo di Conte in panchina e il suo talento sta crescendo a vista d’occhio. Con Romelu Lukaku ha formato una delle coppie d’attacco più prolifiche d’Europa e i due vogliono trascinare l’Inter verso la vittoria dello scudetto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha già l’accordo per il rinnovo di contratto da mesi, dopo un po’ mesi di pericolosi alti e bassi. Lautaro è felice di rimanere a Milano: gli agenti conoscono ormai ogni angolo di Viale della Liberazione vista la frequentazione assidua nelle ultime settimane con i dirigenti nerazzurri. Il Toro finora ha avuto un contratto da 2,5 milioni, non adeguato al nuovo standard e per questo avrà un aumento. Ci si è già accordati su circa 4,5 milioni a salire, con un contratto che verrà prolungato fino al 2024 e senza il nodo della clausola da 111 milioni di euro.

Firmare il rinnovo ora pare abbastanza improbabile, vista la difficile situazione economica del club. La firma arriverà, ma impatterà sui conti del prossimo anno, quando probabilmente sarà più chiaro il destino del club.

