Le formazioni UFFICIALI di Milan-Inter: la scelta su Calhanoglu

Tutto pronto a San Siro, per il terzo derby della stagione, l’ultimo in campionato. Nella 23a giornata di Serie A, l’Inter va a caccia della prima vittoria stagionale contro il Milan, per proseguire l’ottimo momento di forma e mettere pressione al Napoli.

Inzaghi è pronto a mandare in campo tutti i suoi titolarissimi e recupera anche Calhanoglu, in campo dal 1′. Per il resto, confermato in toto l’undici che ha strapazzato il Monaco in Champions League, con la coppia Thuram-Lautaro Martinez a guidare l’attacco nerazzurro.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter: