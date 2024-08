Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: dubbio Lautaro

Alla terza giornata di campionato, l’Inter è attesa al primo vero big match di questa stagione. Venerdì 30 agosto con fischio d’inizio alle 20.45, la squadra di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La formazione bergamasca, dopo un grande avvio di campionato contro il Lecce, è caduta in una sconfitta lo scorso turno contro un sorprendente Torino. Separate da un punto in classifica dopo due giornate, Inter e Atalanta promettono come sempre spettacolo e grande calcio.

Un match a cui Inzaghi arriverà con un paio di dubbi in testa, su tutti quello legato a Lautaro Martinez atteso oggi al rientro in gruppo. L’attaccante argentino sta smaltendo l’affaticamento muscolare rimediato la scorsa settimana, ma potrebbe comunque partire dalla panchina lasciando spazio ancora una volta alla coppia Thuram–Taremi.

Queste sono le probabili formazioni di Inter-Atalanta: