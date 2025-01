Le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter: mini turnover per Inzaghi

La Champions League è pronta finalmente a tornare con gli ultimi due turni che decreteranno il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Si parte con Sparta Praga-Inter, penultimo avversario dei nerazzurri prima dell’ultima giornata contro il Monaco a San Siro.

Inter che, rientrando tra le prime otto della classifica unica, può ancora dipendere solamente dai propri risultati. Collezionando almeno quattro punti nelle prossime due gare, ad esempio, è altissima la possibilità per i nerazzurri di accedere agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff.

Come accennato, il primo match è in programma mercoledì 22 gennaio in trasferta contro lo Sparta Praga. Match in cui Inzaghi potrebbe operare qualche modifica rispetto alle ultime uscite, nonostante ancora qualche assenza di troppo per via dei numerosi infortuni delle scorse settimane.

Queste le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter: