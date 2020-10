L’Inter al secondo clean sheet consecutivo: Conte ha sistemato la difesa?

Nei commenti pronunciati a caldo da Antonio Conte nel post partita di ieri a Kiev, era evidente che oltre alla delusione generale per non aver trovato i tre punti, sul volto del tecnico leccese era comunque tangibile anche una nota di soddisfazione per aver comunque visto almeno per un tempo una buonissima gara della sua squadra. L’Inter, infatti, nella prima frazione è riuscita a creare numerose palle gol con grande facilità, nonostante davanti vi fosse una squadra che puntualmente – azione dopo azione – si difendeva con 11 uomini dietro la linea della palla racchiusi nello spazio di 20 metri.

Ma, come espresso dall’allenatore sull’analisi della partita, la cosa che più lo ha tranquillizzato in vista del futuro è stato l’atteggiamento complessivo della squadra. Errore di Young a parte che per poco non rischiava di rovinare completamente la serata, la sua Inter non ha sofferto praticamente mai gli attaccanti rapidi e tecnici dello Shakhtar. E, dopo la vittoria per 0-2 contro lo Genoa, è la seconda partita consecutiva che Handanovic non solo non subisce reti, ma praticamente non viene mai impegnato nel corso dei 90 minuti.

In attesa che la squadra diventi ancor più cinica sotto porta, Conte sta finalmente ritrovando una solida difesa come nella parte finale della scorsa stagione, coperta da un centrocampo molto aggressivo e subito pronto a riconquistare palla una volta persa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<