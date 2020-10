Shakhtar-Inter, Hakimi stecca la ‘prima’ in Champions. Come cambia il suo voto sui quotidiani

Doveva essere soprattutto la serata di Achraf Hakimi quella di ieri sera contro lo Shakhtar dopo l’esordio rimandato settimana scorsa a causa del tampone riscontrato positivo solo per poche ore. E invece, nonostante un buon avvio, l’esterno marocchino non ha saputo incidere come altre volte, risultando spesso impreciso nella giocata finale. Settimana prossima, tra l’altro, di fronte ci sarà quel Real Madrid che la scorsa estate ha scelto di sacrificarlo e nei confronti del quale Hakimi vorrà prendersi una bella rivincita. Ecco nel frattempo come i principali quotidiani sportivi italiani hanno giudicato la sua gara:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Certi allunghi ci ricordano quanto possa essere strappante, certi cross ‘scalibrati’ ci dicono come sia semiconvalescente. Falso positivo al virus, ma non ancora vero Hakimi.

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – Esordio in nerazzurro in Champions dopo il pasticcio con il tampone della scorsa settimana. Impegna Kornienko, ma non trova la giocata decisiva. Non è travolgente. Tutt’altro…

TUTTOSPORT 5.5 – L’inizio è promettente fra accelerazioni e cross, poi però si incarta e diventa un po’ arruffone.

PASSIONE INTER 5 – Prova ad attaccare spesso in uno contro uno ma non riesce ad essere preciso nelle giocate. Le poche volte che raggiunge il fondo, poi, crossa davvero male.

