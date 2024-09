E’ finalmente arrivata l’ora di dare il via alla nuova Champions League dell’Inter con un primo appuntamento complicatissimo. Questa sera, con fischio d’inizio alle 21.00, all’Etihad Stadium si giocherà Manchester City-Inter.

Nerazzurri che arrivano da una prestazione opaca con il Monza in campionato e che dovranno fare a meno questa sera di Dimarco e Arnautovic. Qualche cambio di formazione inatteso da parte di Simone Inzaghi che prova a sorprendere Pep Guardiola. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Manchester City-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI MANCHESTER CITY-INTER

Aggiornamenti in diretta a partire dalle 21.00.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MANCHESTER CITY-INTER

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 31 Ederson; 82 Lewis, 3 Dias, 25 Akanji, 24 Gvardiol; 16 Rodri; 26 Savinho, 20 B. Silva, 17 De Bruyne, 10 Grealish; 9 Haaland.

A disposizione: 18 Ortega, 33 Carson, 2 Walker, 5 Stones, 8 Kovacic, 11 Doku, 19 Gundogan, 27 Nunes, 47 Foden, 87 McAtee. Allenatore: Josep Guardiola.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE) Assistenti: Beigi, Söderkvist (SWE) Quarto ufficiale: Ladebäck (SWE) VAR: Van Boekel (NED) Assistente VAR: de Burgos (ESP)