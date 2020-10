Lucescu: “Inter, vincere con lo Shakhtar non sarà facile. Hanno tecnica e grande talento”

In attesa del match di domani tra Shakhtar Donetsk e Inter, questa mattina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport il tecnico Mircea Lucescu ha parlato della formazione ucraina allenata per ben 12 anni. Oggi sulla panchina della Dinamo Kiev, l’ex allenatore di Inter e Brescia ha allertato i nerazzurri a non sottovalutare i tantissimi giovani talentuosi dello Shakhtar, nonostante il successo ottenuto in Europa League lo scorso agosto dalla squadra di Antonio Conte per 5-0.

Questo l’intervento radiofonico di Lucescu: “Lo Shakhtar continua la sua filosofia, il presidente ama il calcio più dei soldi. Loro sono continui, hanno preso calciatori di grande talento, brasiliani che stanno crescendo. Hanno aspettato un po’ troppo per cambiare la vecchia guardia, ma quelli di ora sono tecnicamente molto bravi, hanno una costruzione di gioco e un possesso di palla eccezionali. Sarà difficile per l’Inter, anche se non hanno esperienza. Ma vincere lì con lo Shakhtar non sarà difficile”.

