Tutto pronto all’Ataturk Stadium per la finale di Champions League. Manchester City e Inter sono pronte a scendere in campo per contendersi la Coppa dalle grandi orecchie.

Inzaghi conferma le sensazioni della vigilia e sceglie la coppia Dzeko-Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo recupera Mkhitaryan, che però partirà solo dalla panchina. Per il resto, confermata la formazione tipo dei nerazzurri.

Anche Guardiola con la formazione tipo, tranne che per un elemento: Walker, infatti, non ce la fa e al suo posto giocherà Aké. Tutto confermato negli altri reparti, con De Bruyne e Haaland a guidare l’attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City-Inter: