Martinez Quarta: “Io all’Inter? Solo un contatto con Zanetti. Mi piacerebbe marcare Lukaku”

Fra gli acquisti arrivati in Serie A durante la scorsa sessione di mercato c’è Lucas Martinez Quarta, difensore in passato accostato all’Inter ed ora in forza alla Fiorentina. Quest’oggi, durante la sua conferenza di presentazione, ha parlato dei suoi contatti con Javier Zanetti. Di seguito le sue dichiarazioni, riprese dal sito ufficiale della società viola: “Ho parlato una volta con lui, poi non ho più avuto contatti. Sono grato per le sue parole però poi non c’è stato altro. Il fatto che abbia parlato di me mi riempie di orgoglio”.

Martinez Quarta continua: “In Serie A comunque ci sono altri campioni come Lukaku, Ibrahimovic o Zapata. Mi piacerebbe marcarli tutti. Quando si sogna di arrivare in Europa si sogna anche di confrontarsi con i migliori”.

Poi torna sulla trattativa: “Avevamo poco tempo quando mi hanno detto che c’era la possibilità di venire qui. Sono successo tante cose, il trasferimento non si concretizzava, poi mi hanno detto di sì. L’ultimo weekend è stato folle, da matti, ma alla fine ce l’abbiamo fatta: ringrazio tutti coloro che hanno fatto la loro parte perché accadesse”.