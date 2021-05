Materazzi: “Mourinho alla Roma per vincere. I tifosi dell’Inter capiranno, ma farà di tutto per batterla”

L'ex difensore nerazzurro non ha dubbi: "Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve o al Milan"

Marco Materazzi è uno che con Josè Mourinho ha avuto un rapporto speciale, come testimoniato dal lungo abbraccio e dalle lacrime versate dopo la finale di Madrid. L'ex difensore nerazzurro ha commentato l'approdo dell'allenatore portoghese alla Roma in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Ecco le sue parole: "Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve, ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l’Inter. Dove lui sarebbe tornato? Due anni fa, a piedi".

Nuova avventura a Roma: "Farà di tutto perché tutti remino nella stessa direzione e saprà portare la gente dalla sua parte, soprattutto quando si potrà tornare allo stadio. Ma quel tifo sa diventare un’arma a doppio taglio, ecco perché è una sfida del fuoco: se uno scudetto dell’Inter ne vale cinque rispetto agli altri, uno alla Roma ne vale venti. Da un paio di anni non è all’altezza del suo valore, ma non è abbastanza per metterlo in dubbio, quel valore. Però ora deve dimostrarlo. Credo che all’inizio lo farà poco: prima vorrà dimostrare sul campo di poterlo fare come lo fa lui. Ma per vincere contro l’Inter farà di tutto. E godrà, se la batterà".