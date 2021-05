Hakimi: “Orgoglioso di aver aiutato l’Inter a vincere. Grazie Conte. Sul Real…”

L'esterno marocchino ad Onda Cero: "Conte è un allenatore esigente che lavora molto sulla tattica"

Achraf Hakimi si è concesso ai microfoni di Onda Cero per commentare la vittoria dello scudetto e parlare della sua esperienza in nerazzurro. Ecco le sue parole: "L'Inter ha creato un grande progetto per vincere, io sono molto orgoglioso di aver potuto aiutare a fare la storia del club".

Sul ritorno in Spagna:"Il Real aveva un diritto di prelazione, ma ha avuto l'opportunità di prendermi in estate e per alcune circostanze non lo hanno fatto".