Social – Il 19esimo spunta anche ad Appiano: Lautaro “svela” lo scudetto ai tifosi

L'attaccante argentino ha pubblicato la grafica del diciannovesimo tricolore

Lautaro Martinez è stato uno degli artefici del grande traguardo raggiunto dall'Inter con la vittoria dello scudetto. L'attaccante è stato fondamentale per la squadra a suon di gol e prestazioni che hanno consacrato il grande talento dell'argentino. La squadra di Antonio Conte nella giornata di oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile per preparare la partita con la Sampdoria, ma soprattutto per festeggiare tutti insieme la vittoria dello scudetto. Tramite il suo profilo Instagram, Lautaro ha espresso tutta la sua felicità per questo grande traguardo immortalando la grafica del diciannovesimo tricolore appeso ad Appiano.