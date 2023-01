Milan-Inter, Inzaghi: “Vincere così è bellissimo, godiamoci il trofeo”

Grande festa per l' Inter che domina e travolge in finale di Supercoppa Italiana il Milan. Un successo strepitoso dei nerazzurri che consegnano a Simone Inzaghi il terzo trofeo su tre finali disputati dal tecnico piacentino nelle prime due stagioni trascorse a Milano. Un match mai messo in discussione grazie alla supremazia territoriale mostrata nel corso dei 90 minuti ai danni dei rossoneri di Stefano Pioli. Proprio Inzaghi al termine dell'incontro ha esultato ai microfoni di Spormediaset per la vittoria del derby in finale.

Queste le sue parole: "Siamo sempre stati lucidi, abbiamo centrato il secondo obiettivo stagionale dopo gli ottavi di Champions ed è un piacere vedere giocare la squadra così. Rimonta in campionato? Stasera ci godiamo il trofeo perché vincere così contro il Milan in una finale è bellissimo".

BILANCIO - "In questo anno e mezzo sono super orgoglioso di me e del mio staff, abbiamo fatto cose incredibili e continueremo a farle coi miei ragazzi".

IL GRUPPO - "Migliore in campo? E' difficilissimo, dal primo all'ultimo e anche quelli che sono entrati. Dopo una serata del genere, 3-0 in una finale in un derby mi sembra inopportuno sceglierne uno. Io e il mio staff siamo qua per aiutarli, per cercare di vincere trofei. Dobbiamo continuare e non fermarci, andiamo avanti e pedaliamo, ma godiamoci la serata".