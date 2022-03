Milan-Inter, Inzaghi: “Ci stiamo ancora leccando le ferite dopo il Derby di campionato”

L'analisi del tecnico

"Il Derby meno spettacolare, c'è una finale in palio. Al ritorno vogliamo vincere per andare in finale e vincere un altro trofeo. Dobbiamo recuperare un po' di brillantezza, è la 36 esima partita stagionale. Non abbiamo rischiato più di tanto, loro son stati bravi in un paio di situazioni in difesa. Sono 4 partite che non segniamo, ma torneremo presto a segnare".

"La crisi? Penso sia un calo fisiologico, in campionato avevamo dominato per 70 minuti e abbiamo giocato peggio entrambe questa volta. C'è in palio una finale ed entrambe vogliamo arrivarci. Le partite sono fatte di episodi, stiamo lavorando per recuperare forze fisiche e mentali. Siamo in lotta su 3 fronti e con una partita da recuperare siamo già alla 36 esima partita, penso sia un record. Barella? Per me non è un problema di singoli, è un problema generale. Adesso abbiamo recuperato Correa e Gosens che ci daranno una mano nelle rotazioni. Abbiamo tanto giocatori che hanno spinto tanto prima e adesso sono in difficoltà. Stiamo pagando ancora la grande delusioni del Derby dominato in campionato e poi perso per caso: ci stiamo ancora leccando le ferite".