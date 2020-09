Monaco, Kovac chiude le porte a Brozovic: “Non è un profilo adatto a noi”

La notizia è certificata e ceralaccata, anche perché a comunicarla all’esterno è stata una cosiddetta fonte interna: e non una qualsiasi. A negare che Marcelo Brozovic possa accasarsi al Monaco, infatti, ci ha pensato in prima persona il tecnico del club monegasco, Nico Kovac, il quale, nel corso di una conferenza stampa tenuta a distanza (l’allenatore è risultato positivo al coronavirus), ha tenuto a precisare che il centrocampista croato – peraltro connazionale dello stesso Kovac – non è un profilo entrato nelle mire del Monaco.

E’ il quotidiano Nice-Matin a riportare le sue parole. Eccole: “Penso sia sempre molto facile essere accostato a un giocatore che ho già allenato in passato – ha detto Kovac – Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. E’ un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<