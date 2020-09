Perisic, addio definitivo al Bayern? Il post su Instagram è eloquente

Parole che sanno d’addio definitivo al Bayern Monaco quelle di Ivan Perisic. L’esterno croato pochi minuti ha postato su Instagram un immagine con i 3 trofei vinti quest’anno in Baviera, con un eloquente: “Veni, vidi, vici.”

Perisic infatti durante l’ultima stagione ha giocato alla corte di Flick dopo essere stato acquistato in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che il club tedesco ha deciso di non esercitare, con il nazionale croato che ha così fatto ritorno in nerazzurro.

Ecco il post pubblicato su Instagram: