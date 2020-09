Bini: “Inter-Juve, lotta sino alla fine per lo Scudetto. Se Conte chiede Vidal c’è un motivo”. Poi l’opinione su Nainggolan

Carta bianca ad Antonio Conte, ecco: un proclama per le prossime mosse di mercato, in casa Inter, potrebbe essere questo. Fiducia totale nel tecnico che chiede a gran voce l’acquisto di Arturo Vidal (un elemento che il tecnico conosce bene) e che, nel frattempo, sogna anche il più complicato acquisto di Kanté. E’ di questo avviso, perlomeno, Graziano Bini, bandiera dell’Inter che oggi, ai microfoni di Radio Sportiva, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro partendo proprio dalle convinzioni del tecnico, confermato dopo le turbolenze del mese di agosto.

“Siamo vicinissimi alla Juve, sono molto fiducioso alla luce di questa campagna acquisti – afferma Bini – Possiamo aspettarci una lotta sino alla fine per lo Scudetto nella prossima stagione. Antonio Conte ha insistito per Romelu Lukaku e ha avuto ragione; se insiste per Arturo Vidal mi fido, anche se da tanti anni ha lasciato la Juve. Non condivido quello che ha detto, poteva fare a meno di parlare in quei termini, però credo che abbiano agito bene il presidente Steven Zhang e la società facendo anche due conti. Un presidente che avesse ragionato di impulso avrebbe sbagliato”.

L’ex mediano nerazzurro, poi, ha dedicato anche alcune parole a Radja Nainggolan, che – rientrato dal prestito al Cagliari – potrebbe ora rimanere all’Inter: “Lo conosco molto bene, è un po’ leggero, ma se fossi in Conte punterei sul suo recupero in tutti i modi, facendogli un bel discorso. Però se sta bene è un ottimo giocatore, titolare o meno è uno di spessore”. Infine, una parola su Godin: “Si rischia di rimanere corti dietro. E per me va preso pure un vice-Lukaku”.

