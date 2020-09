Social – Vidal ‘stuzzica’ il Barcellona? Arturo si gode il “relax” a casa sua

Stavolta è una provocazione a tinte di mercato, non c’è dubbio. Oggi pomeriggio il Barcellona ospita il Gimnastic de Tarragona, e intanto Arturo Vidal – calciatore che, esattamente come l’altro possibile partente dei blaugrana, Luis Suarez, non è stato convocato per l’appuntamento – pubblica un post sul proprio profilo Twitter dove si mostra a casa propria, in relax. E lo dice proprio nella didascalia di questo tweet: “Modo: relax”, scrive Vidal.

E per capire che si tratti di una provocazione nei confronti del proprio club – con il quale ci sono stati problemi per lo svincolo e che in questo momento, con una partita, pur amichevole, alle porte, è tutt’altro che in relax – non ci vuole in realtà molto: la pista che dovrebbe portare Vidal a Milano ha subìto un’accelerazione nelle scorse ore, il calciatore potrebbe essere in Italia – dicono dalla Spagna – già nella giornata di lunedì per le visite mediche. E intanto, sinché può, stuzzica il suo club. Ecco quindi il tweet pubblicato da Vidal:

