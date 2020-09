Mercato – Inter-Vidal, visite mediche già fissate: le tempistiche per l’approdo in nerazzurro

Si chiude un quarantotto ore, forse anche meno. Ma è in ogni caso questione di ore, appunto: oggi è sabato, si lascerà passare probabilmente la domenica, ma già nella giornata di lunedì Arturo Vidal dovrebbe sottoporsi alle visite mediche con l’Inter per poi firmare il contratto con i nerazzurri. A scriverlo, oggi, è il sito di AS, noto quotidiano spagnolo, che cita peraltro il portale italiano calciomercato.it: e la notizia è che l’Inter, per il calciatore cileno, avrebbe già organizzato la visita medica proprio per lunedì prossimo, presso la clinica Humanitas a Rozzano.

A quanto si apprende, infatti, l’Inter e Vidal avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un contratto biennale a 6 milioni di euro a stagione circa. Il cileno – che oggi, ricordiamo, non è stato convocato per l’amichevole del Barcellona contro il Gimnastic de Tarragona – potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di domani, per poi presentarsi lunedì agli accertamenti clinici. Pochi dettagli da limare, insomma, e poi via libera: gli appuntamenti sarebbero già tutti in calendario.

