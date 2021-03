CdS – La moviola di Inter-Atalanta: senza gol di Skriniar sarebbe stato rigore su Bastoni

Come ha ammesso Antonio Conte ieri sera a fine gara, sebbene le proteste che già al 12′ avevano costretto l’arbitro Mariani a mostrargli il cartellino giallo, il direttore di gara ha gestito in maniera attenta e intelligente il match tra Inter e Atalanta. Difatti, il fischietto romano è riuscito a tenere sotto controllo una gara molto fisica e piena di contrasti, riuscendo ad avere sotto controllo sempre il polso della situazione. Non è un caso se nei 90 minuti è stato estratto un solo giallo ai calciatori in campo, a Romero per fallo imprudente su Lautaro Martinez al 59′.

Ma andando agli episodi che più hanno fatto discutere durante la partita, sicuramente va analizzata la dinamica da cui è nata la rete dell’Inter. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, la posizione dubbia di Alessandro Bastoni è chiaramente regolare al momento dell’ultimo tocco tra Djimsiti e de Vrij, per cui valido il suo assist per Skriniar. E, come aggiunto dal quotidiano romano, qualora non fosse stato gol, probabilmente si sarebbe potuto fischiare nella stessa azione un calcio di rigore in favore della squadra di Conte per contatto dubbio tra lo stesso Bastoni e Romero.

